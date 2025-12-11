Про це пише 24 Канал. Про зміни до закону про мобілізацію журналісти видання "Факти ICTV" поговорили з адвокаткою, партнеркою Grain Law Firm Лідією Карплюк.

Що відомо про відстрочку для молоді в Україні?

У документі, що підтримала Рада, йдеться про військовозобов’язаних та резервістів віком 18 – 25 років, які уклали однорічний контракт під час воєнного стану та вже завершили службу. Їм пропонують надати 12 місяців відстрочки після звільнення.

Необхідність цих змін пояснюють тим, що після завершення служби молоді військові автоматично втрачають чинну відстрочку та можуть бути мобілізовані одразу після повторної постановки на військовий облік навіть до досягнення 25 років.

Нова норма має забезпечити справедливе ставлення до тих, хто вже виконав свій обов’язок під час війни, наголошують у парламенті. Водночас законопроєкт залишає можливість для добровільного вступу на службу – за власним бажанням молоді, яка відслужила за контрактом у період воєнного стану.

