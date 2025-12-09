Оновлення буде доступне до кінця 2025 року. Про це РБК-Україна на Digital Defence Forum повідомив керівник цифрових продуктів Міністерства Мстислав Банік, передає 24 Канал.

Що відомо про електронне посвідчення захисника?

За словами Баніка, цифровий документ дозволить військовим не хвилюватися через втрату паперового військового квитка чи офіцерського посвідчення та швидко підтверджувати особу на блокпостах чи в інших необхідних ситуаціях.

Він уточнив, що у 2026 році функціонал застосунку Армія ID розширять: там з'являться дані про видане спорядження та іншу важливу інформацію для військових.

Банік зауважив, що військові часто не мають чіткого розуміння, яке спорядження їм належить та коли вони можуть його отримати, так само як і не знають точної процедури нарахування виплат.

Що відомо про останні цифрові оновлення для української армії?