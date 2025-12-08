Спрощення діятимуть до 1 лютого 2026 року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Що змінилося в бронюванні працівників?
Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Тож правила спростили, аби уникнути ситуації, коли фахівці втрачають бронь через процедурні затримки.
Відтепер термін опрацювання заявок – до 24 годин, а не 3 доби.
Окрім того, не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Подавати наступну можна одразу після опрацювання попередньої.
Однак спрощення діятимуть тимчасово. Після 1 лютого 2026 року стандартні правила повернуться.
Розуміємо, як важливо уникати "пауз" у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно,
– додали в Мінцифри.
З детальною інструкцією бронювання працівника можна ознайомитися за посиланням.
Ще одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК (оборонно-промислового комплексу) строком на 45 календарних днів, протягом яких працівник усуває порушення правил військового обліку, розповіли в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в ОПК, могли стабільно працювати й утримувати свої команди,
– зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.
Як забронювати працівників через Дію?
Щоб отримати статус критично важливого, підприємства повинні мати відсутність заборгованості з податків і ЄСВ, а також середню заробітну плату працівників щонайменше 20 000 гривень.
Аби подати заяву про бронювання працівників, потрібно заповнити форму через портал Дія. Результат надійде на електронну пошту та відобразиться в кабінеті.
До слова, можливість забронювати до 100% своїх працівників є для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексу, визначених критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ тощо.