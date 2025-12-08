Що змінилося в бронюванні працівників?

Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Тож правила спростили, аби уникнути ситуації, коли фахівці втрачають бронь через процедурні затримки.

Відтепер термін опрацювання заявок – до 24 годин, а не 3 доби.

Окрім того, не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Подавати наступну можна одразу після опрацювання попередньої.

Однак спрощення діятимуть тимчасово. Після 1 лютого 2026 року стандартні правила повернуться.

Розуміємо, як важливо уникати "пауз" у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно,

– додали в Мінцифри.

Зверніть увагу! З детальною інструкцією бронювання працівника можна ознайомитися за посиланням.

Ще одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК (оборонно-промислового комплексу) строком на 45 календарних днів, протягом яких працівник усуває порушення правил військового обліку, розповіли в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в ОПК, могли стабільно працювати й утримувати свої команди,

– зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Як забронювати працівників через Дію?