Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Що зміниться в Резерв+?
Як ідеться в дописі на сайті Міноборони, застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості.
Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це має зробити підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів. Тож у міністерстві запрошують долучитись до тестування.
"Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв'язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", – запевняють там.
Щоб узяти участь у тестуванні, потрібно заповнити коротку форму. В ній запитують прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, статус військового обліку, операційну систему смартфона, електронну пошту, а також те, чи маєте чинний біометричний паспорт.
Що запитують для участі в тестуванні Резерв+ / Скриншот 24 Каналу
Коли саме впровадять зміни, не вказано.
Інші новації в армії
У застосунку Армія+ стартувало опитування про БЗВП. З 27 листопада до 10 грудня військові можуть оцінити свій досвід проходження базової загальновійськової підготовки. У понад 30 пунктах розпитують про навчання, інструкторів, побутові умови та забезпечення. На основі цих даних визначать пріоритети для вдосконалення БЗВП.
У так званих Плюсах в тій-таки Армія+ з'явився новий партнер у категорії "Медицина" – це фармацевтична компанія "Дарниця". Військові можуть отримати 20% знижки на товари виробництва "Дарниці" в аптеках-партнерах. Ддя цього потрібно раз на місяць згенерувати штрихкод у застосунку та показати його на касі.
А в маркетплейсі DOT-Chain Defence з'явилися дрони-перехоплювачі. Тепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему.