Что изменится в Резерв+?

Как говорится в заметке на сайте Минобороны, приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности.

Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это должно сделать подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов. Поэтому в министерстве приглашают присоединиться к тестированию.

"Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным", – уверяют там.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить короткую форму. В ней спрашивают фамилию, имя и отчество, налоговый номер, статус воинского учета, операционную систему смартфона, электронную почту, а также то, имеете ли действующий биометрический паспорт.



Когда именно внедрят изменения, не указано.

Другие новации в армии