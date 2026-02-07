На цих напрямках росіяни вже починають зосереджувати сили. Про те, де чекати головних ударів від окупантів на фронті навесні спеціально для 24 Каналу розповіли чинні військовослужбові та військові експерти.

Цікаво Чого від Федорова чекають у Міноборони та чи зможе він зламати систему: Храпчинський назвав 2 кроки, що змінять усе

Де росіяни можуть атакувати на фронті весною?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни сподіваються на вихід СОУ зі Слав'янська та Краматорська. Хтось їм це дуже пообіцяв, тому окупанти лишили на цьому напрямку лише одне угруповання, яке спрямоване на Райгородок. Там починається водовід Сіверський Донець – Донбас.

Вони будуть намагатись рухатись із боку Срібнянського лісництва, із Сіверська та Лимана на Райгородок. Вони хочуть узяти під контроль повністю весь водовід. Вони його зараз контролюють тільки з Часового Яру. Води на Донбасі немає, й вирішувати цю проблему вони будуть намагатись військовим шляхом. Крім того, росіяни перекидають війська й на Запорізький напрямок,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він продовжив, що Запорізький напрямок охоплює й Донецьку область, зокрема Покровськ. Росіяни намагаються рухатись на Мирноград. Також вони хочуть розширювати сухопутний коридор до Азовського моря. Основний тиск росіян тут усе ж відбувається в районі Гуляйполя. Окупанти будуть намагатись узяти цей населений пункт у "лещата".

Світан відповів, де росіяни можуть атакувати на фронті весною: дивіться відео

Куди ще може націлитись Росія?

Військовий оглядач Денис Попович наголосив, що наступ росіян триває вже фактично 2 роки. Утім нині він перебуває в періоді стагнації й може посилитись весною, як це було минулого року. Окупанти бережуть стратегічні резерви та роздумують й обирають, де вони їх далі можуть використати. Перший варіант – це Оріхів і Гуляйполе, друга – найголовніша для росіян Слов'яно-Краматорська агломерація на Донеччині.

"Ця наступальна спроба може бути останньою. У залежності від того, якою вона буде, Росія ухвалюватиме подальше рішення, адже з резервами в росіян погано. Їм доведеться або застосовувати мобілізацію, або більше активізовувати переговорний трек. Коли спадуть морози, коли покращиться погода вони активізуються на фронті", – підкреслив військовий оглядач.

За його словами, весна та літо поставлять перед росіянами питаннями, що робити далі з перемовним треком. Можливо, їм доведеться йти на ті пропозиції, які їм висувають зараз. Головними напрямками будуть Запоріжжя та Донеччина. Однак на Харківщині та Сумщині росіяни можуть прагнути також створити буферні зони, а також знайти слабкі місця на кордоні, щоб там розвинути свій успіх теж.

Попович сказав, куди ще може націлитись Росія: дивіться відео

Чи є інші плани у росіян на весну?

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець висловив думку, що в січні відбулась стабілізація фронту. На кількох відтинках фронту ворог узагалі не досягнув жодного успіху та не просунувся, де не має територіальних здобутків, зокрема на Сумщині. Це є великим досягненням, бо були зірвані їхні операції та їхні плани.

Січень для росіян став невдалим сам по собі. Це сталось ще до відключення Starlink. СОУ не дали окупантам захопити Куп'янськ, Покровськ, Костянтинівку. До завершення календарної зими залишається менше місяця. З настанням тепла в Україні починаються традиційно проблеми з логістикою, бо на шляхах перевезень починають грузнути автівки,

– сказав підполковник ЗСУ.

Він додав, що весна традиційно не найкращий час для проведення наступальних операцій. Російська та радянська армії завжди успішно наступали влітку чи зимою. Весна й осінь – найгірший час для наступів росіян. Тож, не виключено, що з відлигою, окупанти можуть узяти паузу на фронті.

Березовець припустив плани росіян на весну: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини