Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. Про це під час спілкування з журналістами розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.
Дивіться також Кіл-зони вглиб уже сягають 20 кілометрів, – Сирський про ситуацію на фронті
Як і де Україна стримує російський наступ?
За словами генерала, на окремих ділянках фронту близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.
Наші захисники намагаються утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика, зазначає головком, дає результат. У січні противнику не вдалося досягти жодних суттєвих оперативних успіхів.
Сирський окреслив ситуацію на різних напрямках. Так, на Куп'янському напрямку Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи, а ворог зазнає постійних втрат. Завдяки ефективним діям штурмових підрозділів вдалося стабілізувати обстановку на Лиманському напрямку.
У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону були невдалими. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації ситуації.
Головнокомандувач підкреслив, що у 2025 році Україна провела 3 наступальні операції, дві з яких – на території Росії: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон.
Що відомо про останні події на фронті?
На фронті тривають запеклі бої між ЗСУ та російськими військами в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, де обидві сторони мали просування.
Костянтинівка залишається під загрозою через негоду, яка обмежує роботу українських дронів. Туман і дощ можуть дати російським військам шанс просунутися з південного заходу та спробувати перерізати головну лінію постачання міста – трасу Н20.
Місто добре укріплене й обороняється кількома бригадами, однак сил бракує, щоб перекрити всі напрямки. Найвразливіша ділянка – район Іллінівки, Степанівки та Берестка, де росіяни останніми тижнями нарощують активність.
Українська оборона значною мірою тримається на безпілотниках, але складні погодні умови знижують їхню ефективність. У разі втрати Костянтинівки під загрозою опиняться Краматорськ і Слов'янськ, хоча штурм міста буде для Росії тривалим і дорогим.
На півдні Запорізької області зростає напруга. За геолокованими кадрами від 28 січня, російські війська просунулися на північний захід від Степногірська, на захід від Оріхового. Найскладніша ситуація саме біля Степногірська: росіяни атакують не лише в лоб, а й намагаються обходити оборону з флангів і заходити в тил. За словами експертів, Росія діє за знайомою тактикою – обходить вузли оборони та створює кілька загроз одночасно, змушуючи ЗСУ розосереджувати сили. Якщо Росія перекине резерви з інших напрямків, бої на цьому відтинку можуть різко загостритися, а південь Запорізької області – стати одним із найнапруженіших напрямків фронту.