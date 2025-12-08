Про це пише 24 Канал з посиланням на слова керівника головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олега Берестового в коментарі РБК-Україна.

Що відомо про функцію сповіщення про повістки в Резерв+?

Олег Берестовий зазначив, що коли функцію повідомлення про повістки запустять в Резерв+, то користувач зможе за бажанням натиснути на галочку й отримувати інформацію про надсилання до нього повістки з ТЦК або ж про будь-які інші повідомлення, зокрема й про розгляд справи щодо порушення військового обліку.

Водночас громадяни, які вже порушили військовий облік матимуть сповіщення про наявність відповідного штрафу.

За словами Берестового, наступного року Міноборони також планує ввести можливість постановки на військовий облік через Резерв+ або в автоматичному режимі для молоді.

Планується також поліпшення функціоналу розділу з вакансіями. Система буде враховувати вміння людини й пропонувати роботу у війську, яка підходить саме їй. Людина сама зможе вносити інформацію про себе, щоб покращити пошук вакансій.

У майбутньому впровадять справедливе покарання для порушників військового обліку. У реєстрі "Оберіг" автоматизують процеси, які стосуються відповідного покарання.

Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження непотрібних процесів на ТЦК і щоб вони просто управляли інформацією, даними, дашбордами і викликали тих людей і автоматично люди отримували покарання, скажімо так, наслідки, якщо вони не дотримуються обов'язків військовозобов'язаних,

– пояснив Олег Берестовий.

