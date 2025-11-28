Але навіть для її отримання є деякі нюанси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України та Міністерство оборони України.
Дивіться також Є великі ризики: бізнес вимагає змінити правила бронювання працівників
Як отримати відстрочку?
Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідна послуга доступна тільки у тому випадку, якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.
Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається,
– ідеться у повідомленні оборонного відомства.
Тобто ця відстрочка оформлюється за тим самим принципом, що й інші типи, і в застосунку вже налічується 11 таких. Щоб її отримати спершу необхідно оновити застосунок до його останньої версії, після чого:
- авторизуйтеся у Резерв+;
- натисніть на три крапки на головному екрані – виберіть пункт "Подати запит на відстрочку";
- виберіть категорію "Маю батька або матір з інвалідністю";
- подайте запит і очікуйте сповіщення з результатом.
Що додали у Резерв+ раніше?
Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів. У Міноборони запрошують долучитись до тестування.
Раніше відомство розширило перелік відстрочок. Тепер її онлайн можуть оформити батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.
До слова, в Україні з 1 листопада набули чинності оновлені правила щодо оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частині чоловіків відстрочки відтепер продовжуватимуть автоматично.