Но даже для ее получения есть некоторые нюансы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины и Министерство обороны Украины.

Смотрите также Есть большие риски: бизнес требует изменить правила бронирования работников

Как получить отсрочку?

Согласно обнародованной информации, соответствующая услуга доступна только в том случае, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.

Пользователь может подать запрос непосредственно в приложении. Далее система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется,

– говорится в сообщении оборонного ведомства.

То есть эта отсрочка оформляется по тому же принципу, что и другие типы, и в приложении уже насчитывается 11 таких. Чтобы ее получить сначала необходимо обновить приложение до его последней версии, после чего:

авторизуйтесь в Резерв+;

нажмите на три точки на главном экране – выберите пункт "Подать запрос на отсрочку";

выберите категорию "Имею отца или мать с инвалидностью";

подайте запрос и ожидайте уведомления с результатом.

Что добавили в Резерв+ раньше?