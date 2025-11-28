Как бизнес хочет изменить правила бронирования?

Предприниматели просят усовершенствовать процедуру перебронирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на EBA.

Бизнес предлагает перебронирование военнообязанных работников в непрерывном режиме, или сократить технический интервал перебронирования до 3 часов с момента подачи заявки. Таким образом перебронирование будет возможным сразу после принятия решения о подтверждении статуса "критически важного предприятия".

Зато действующие нормы устанавливают 72-часовой период для автоматического перевода работника на специальный воинский учет, и этот же механизм применяется при повторном бронировании.

Даже после получения приказа о подтверждении критического статуса компании не могут заблаговременно перебронировать своих работников на новый срок действия критичности. Поэтому предприятия вынуждены ждать завершения действующих отсрочек, что создает промежуток, когда ключевые работники могут быть мобилизованы,

– пишут в Ассоциации.

Как результат, есть риск потерять необходимых работников – в частности водителей, технических специалистов, которые поддерживают бесперебойную работу критической инфраструктуры – электроснабжения, мобильную связь и тому подобное.

Бизнес сообщает о нередких случаях, когда забронированные работники получали повестки уже на следующий день после завершения срока текущего бронирования.

Чтобы изменить правила перебронирования, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к:

Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины с просьбой подготовить и внести соответствующие изменения в Постановление КМУ №76.

Министерству цифровой трансформации Украины с просьбой обеспечить техническую реализацию возможности автоматического непрерывного перебронирования.

Что известно о бронировании работников?