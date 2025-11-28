Что известно о продаже IDS Ukraine?
Поиск покупателей IDS Ukraine начали 28 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Сбор тендерных предложений продлится до 18:00 12 декабря 2025 года, а сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года.
Государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее продажи.
По условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего. Ожидаемые поступления в бюджет – не менее 24 миллиона гривен в месяц.
Напомним, что активы группы IDS Ukraine арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.
Что известно об IDS Ukraine?
- Еще осенью 2022 года по решению суда АРМА получило корпоративные права Миргородского и Моршинского заводов, промышленные образцы и торговые марки предприятий группы IDS Ukraine.
- Уже в апреле 2023 года новым управляющим активов "Моршинской" выбрали компанию "Карпатские минеральные воды". Впрочем, конечный договор об управлении так и не был заключен.
- В сентябре 2024 года стало известно, что Министерство юстиции Украины подало заявление в ВАКС о конфискации активов бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова, а также компании "Rissa Investments Limited". Они являются учредителями и акционерами компаний, которые входят в финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп".
