Сколько и какие компании имеют вероятные связи с Россией?
По состоянию на ноябрь 2025 года, 5 817 украинских компаний вероятно имеют связь с российскими юрлицами, пишет 24 Канал со ссылкой на You Control.
Смотрите также Выезд мужчин 18 – 22 лет за границу: есть ли вред для бизнеса в Украине
Выручка компаний с возможными российскими связями в 2024 году увеличилась на треть, по сравнению с 2023-м. В прошлом году она составляла 150,3 миллиардов гривен.
Самый высокий показатель зарегистрированных юрлиц с вероятными связями с Россией – в Донецкой области (1905), Киеве (985), а также в Луганской (901) и Запорожской (496) областях.
Больше всего из исследуемых компаний работают в торговле. Кроме того, 102 компании из исследуемой выборки попали под санкции, связаны с субъектом хозяйствования, а 42 из них относятся к составу различных корпоративных групп.
ТОП-10 компаний с самыми высокими доходами
Только 792 из проанализированных 5 817 компаний получили выручку больше нуля в 2024 году. Наибольшую выручку получили:
- ООО "АДМ ЮКРЕЙН" (корпоративная группы "Арчер Даниэлз Мидланд"). Участником (99,72%) этой компании является нидерландская “Компания АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ИНТЕРНЕШЕНАЛ НИДЕРЛАНДЫ” Б.В.” Она является участником российского юридического лица – ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР".
- Корпоративная группа "Комфи" – ООО "КОМФИ ТРЕЙД" и ООО "МАРЕСТО УКРАИНА". Ранее бенефициаркой вышеупомянутых компаний было лицо с ФИО Гуцул Светлана Васильевна с украинской регистрацией. ФИО последней совпадает с ФИО участницы российских юридических лиц: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" и ООО "ВЕСЫ".
- АТ "МОТОР СИЧ". Компания является участником двух российских юрлиц – ООО "БОРИСФЕН-АВИА" и ООО "АВИАРЕМОНТ-МС". Сейчас 100% уставного капитала АО "МОТОР СИЧ" принадлежит Фонду государственного имущества Украины.
- АО "ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ" (корпоративная группа "Истван"). Одним из ее бенефициаров является ключевое лицо группы, экс-нардеп Виктор Пинчук. АО "ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ", по данным ЕГРЮЛ России, является участником ООО "ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ".
Новости украинского бизнеса
С декабря 2020 года в Украине выдано 51 202 кредита для бизнеса кредиты для бизнеса на сумму 165,5 миллиардов гривен, больше всего кредитов от "Приватбанка". Больше всего кредитов обслуживается в Киеве, а по сферам бизнеса лидирует сельское хозяйство с 27,9 миллиардами гривен.
В 2025 году 96% компаний в Украине повысили зарплаты, причем 64% из них повысили на 11 – 20%. В 2026 году 94% компаний планируют повысить зарплаты, из них 28% прогнозируют рост на 11 – 15%.
Доля компаний в Украине, работающих на полную мощность, уменьшилась с 13% до 6%, а деловые настроения остаются хрупкими из-за роста неопределенности и замедления восстановления.