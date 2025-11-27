Сколько и какие компании имеют вероятные связи с Россией?

По состоянию на ноябрь 2025 года, 5 817 украинских компаний вероятно имеют связь с российскими юрлицами, пишет 24 Канал со ссылкой на You Control.

Смотрите также Выезд мужчин 18 – 22 лет за границу: есть ли вред для бизнеса в Украине

Выручка компаний с возможными российскими связями в 2024 году увеличилась на треть, по сравнению с 2023-м. В прошлом году она составляла 150,3 миллиардов гривен.

Самый высокий показатель зарегистрированных юрлиц с вероятными связями с Россией – в Донецкой области (1905), Киеве (985), а также в Луганской (901) и Запорожской (496) областях.

Больше всего из исследуемых компаний работают в торговле. Кроме того, 102 компании из исследуемой выборки попали под санкции, связаны с субъектом хозяйствования, а 42 из них относятся к составу различных корпоративных групп.

ТОП-10 компаний с самыми высокими доходами

Только 792 из проанализированных 5 817 компаний получили выручку больше нуля в 2024 году. Наибольшую выручку получили:

ООО "АДМ ЮКРЕЙН" (корпоративная группы "Арчер Даниэлз Мидланд"). Участником (99,72%) этой компании является нидерландская “Компания АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ИНТЕРНЕШЕНАЛ НИДЕРЛАНДЫ” Б.В.” Она является участником российского юридического лица – ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР".

Участником (99,72%) этой компании является нидерландская “Компания АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ИНТЕРНЕШЕНАЛ НИДЕРЛАНДЫ” Б.В.” Она является участником российского юридического лица – ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР". Корпоративная группа "Комфи" – ООО "КОМФИ ТРЕЙД" и ООО "МАРЕСТО УКРАИНА". Ранее бенефициаркой вышеупомянутых компаний было лицо с ФИО Гуцул Светлана Васильевна с украинской регистрацией. ФИО последней совпадает с ФИО участницы российских юридических лиц: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" и ООО "ВЕСЫ".

Ранее бенефициаркой вышеупомянутых компаний было лицо с ФИО Гуцул Светлана Васильевна с украинской регистрацией. ФИО последней совпадает с ФИО участницы российских юридических лиц: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" и ООО "ВЕСЫ". АТ "МОТОР СИЧ". Компания является участником двух российских юрлиц – ООО "БОРИСФЕН-АВИА" и ООО "АВИАРЕМОНТ-МС". Сейчас 100% уставного капитала АО "МОТОР СИЧ" принадлежит Фонду государственного имущества Украины.

Компания является участником двух российских юрлиц – ООО "БОРИСФЕН-АВИА" и ООО "АВИАРЕМОНТ-МС". Сейчас 100% уставного капитала АО "МОТОР СИЧ" принадлежит Фонду государственного имущества Украины. АО "ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ" (корпоративная группа "Истван"). Одним из ее бенефициаров является ключевое лицо группы, экс-нардеп Виктор Пинчук. АО "ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ", по данным ЕГРЮЛ России, является участником ООО "ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ".

Новости украинского бизнеса