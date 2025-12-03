Как новые требования МВФ изменят жизнь ФОПов?

Вероятная отмена льгот для ФЛП затронет административные процессы, рынок труда и модели сотрудничества с иностранными клиентами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.

По ее словам, отмена освобождения от НДС для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен может создать значительное административное давление:

Более полумиллиона предпринимателей оказываются перед переходом на полный бухучет, тогда как рынок не имеет достаточного количества специалистов для этого.

Это может привести к увеличению расходов на обслуживание и потребности в дополнительных консультациях.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению. Больше всего изменения почувствуют сферы высокомаржинальных услуг – IT, консалтинг, дизайн, маркетинг. Повышение эффективной налоговой ставки с 5 – 7% до более 20% заставит часть специалистов пересматривать модели работы, включая варианты релокации или перехода на другие режимы деятельности.

Механизмы тенизации уже сегодня становятся более технологичными и менее формальными. Среди тенденций:

использование P2P-переводов;

расчеты в стейблкоинах;

частичный переход работы через иностранные компании.

Так, уже сейчас часть украинских сервисных бизнесов начинает открывать компании в ОАЭ, где администрирование минимальное, однако есть условия для работы с иностранными клиентами.

В целом среди потенциальных рисков выделяют также следующие:

сокращение официального количества ФЛП;

увеличение доли операций в тени;

рост затрат бизнеса на адаптацию к новым правилам.

Но в целом влияние предложенных изменений во многом будет зависеть от того, насколько предсказуемо и постепенно они будут внедрены.

Для малого бизнеса ключевым фактором станет наличие четких правил, возможность планирования и комфортные переходные механизмы,

– говорит Елена Нусинова.

Какие правила для ФЛП в Европе?

Европейский подход к микробизнесу демонстрирует другую логику регулирования:

Польша: порог НДС – 200 000 евро (около 8,7 миллионов гривен).

Чехия: 2 миллиона крон (около 3,4 миллионов).

Румыния: 300 000 леев (около 2,5 миллионов).

На фоне этих показателей украинский лимит в 1 миллион гривен является одним из самых низких в регионе, что формирует другой уровень административной нагрузки на микробизнес.е

Что известно о требованиях МВФ по ФЛП?