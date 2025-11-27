Скільки і які компанії мають ймовірні зв'язки з Росією?
Станом на листопад 2025 року, 5 817 українських компаній ймовірно мають зв’язок з російськими юрособами, пише 24 Канал з посиланням на You Control.
Виторг компаній з можливими російськими зв’язками у 2024 році збільшився на третину, порівняно з 2023-м. Торік він становив 150,3 мільярдів гривень.
Найвищий показник зареєстрованих юросіб з ймовірними звʼязками з Росією – у Донецькій області (1905), Києві (985), а також в Луганській (901) та Запорізькій (496) областях.
Найбільше з досліджуваних компаній працюють у торгівлі. Крім того, 102 компанії з досліджуваної вибірки потрапили під санкції, пов’язані із суб’єктом господарювання, а 42 з них відносяться до складу різних корпоративних груп.
ТОП-10 компаній з найвищими доходами
Лише 792 з проаналізованих 5 817 компаній отримали виручку більше за нуль у 2024 році. Найбільшу виручку отримали:
- ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН" (корпоративна групи "Арчер Даніелз Мідланд"). Учасником (99,72%) цієї компанії є нідерландська “Компанія АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ” Б.В.” Вона є учасником російської юридичної особи – ООО "АСТИ СОВЕТСКИЙ ЭЛЕВАТОР".
- Корпоративна група "Комфі" – ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" та ТОВ "МАРЕСТО УКРАЇНА". Раніше бенефіціаркою вищезгадних компаній була особа із ПІБ Гуцул Світлана Василівна з українською реєстрацією. ПІБ останньої співпадає із ПІБ учасниці російських юридичних осіб: ООО "ТСБ-ИНВЕСТ", ООО "ТЕРМИНАЛКОМПЛЕКС" та ООО "ВЕСЫ".
- АТ "МОТОР СІЧ". Компанія є учасником двох російських юросіб – ООО "БОРИСФЕН-АВИА" та ООО "АВИАРЕМОНТ-МС". Нині 100% статутного капіталу АТ "МОТОР СІЧ" належить Фонду державного майна України.
- АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ" (корпоративна група "Істван"). Одним з її бенефіціарів є ключова особа групи, екснардеп Віктор Пінчук. АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", за даними ЄДРЮО Росії, є учасником ООО "ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ".
Новини українського бізнесу
З грудня 2020 року в Україні видано 51 202 кредити для бізнесу на суму 165,5 мільярдів гривень, найбільше кредитів від "Приватбанку". Найбільше кредитів обслуговується в Києві, а за сферами бізнесу лідирує сільське господарство з 27,9 мільярдами гривень.
У 2025 році 96% компаній в Україні підвищили зарплати, причому 64% з них підвищили на 11 – 20%. У 2026 році 94% компаній планують підвищити зарплати, з них 28% прогнозують зростання на 11 – 15%.
Частка компаній в Україні, що працюють на повну потужність, зменшилася з 13% до 6%, а ділові настрої залишаються крихкими через зростання невизначеності та уповільнення відновлення.