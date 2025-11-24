На яку суму набрав кредитів бізнес України?
З початку використання інструменту державних гарантій у грудні 2020 року видано 51 202 кредити на загальну суму 165,5 мільярдів гривень, пише 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.
У жовтні підприємці отримали 560 кредитів на понад 2 мільярди гривень. За кількістю оформлених кредитів лідирують такі банки:
- "Приватбанк" – 14 830 кредитів на загальну суму 21,4 мільярд гривень;
- "Ощадбанк" – 3 313 кредитів на 12,1 мільярдів гривень;
- "Укргазбанк" – 1 018 кредитів на 10,4 мільярдів гривень;
- "ПУМБ" – 727 кредитів на 8,6 мільярдів гривень;
- "Укрексімбанк" – 526 кредитів на 8,1 мільярдів гривень.
У яких містах і який бізнес брав найбільше кредитів?
Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 725 кредитів на загальну суму 10,6 мільярдів гривень, а також у таких регіонах:
- Дніпропетровській області – 1 937 кредитів на 6,3 мільярдів гривень;
- Львівській – 1 766 кредитів на 5,8 мільярдів гривень;
- Харківській – 937 кредитів на 5,5 мільярдів гривень;
- Київській – 1 497 кредитів на близько 4,9 мільярди гривень;
- Одеській – 1 443 кредити на 4,3 мільярди гривень.
За сферами бізнесу найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство – 4 396 кредитів на загальну суму 27,9 мільярдів гривень;
- переробна промисловість – 4 849 кредитів на 23,1 мільярди гривень;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 423 кредити на 19,7 мільярдів гривень;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 162 кредити на 2,4 мільярди гривень;
- будівництво – 777 кредитів на 1,9 мільярда гривень.
Новини українського бізнесу
У 2025 році 96% компаній в Україні підвищили зарплати, причому 64% з них підвищили на 11 – 20%. 94% фірм планують зробити те саме у 2026 році.
У липні-вересні 2025 року в Україні зареєстровано 77,4 тисячі нових ФОП, що є найвищим показником за останні два роки. Найбільше нових реєстрацій відбулося у сферах роздрібної торгівлі, ІТ, транспорту, логістики, та в ключових економічних центрах, таких як Київ і Дніпропетровська область.
Підприємства критичної інфраструктури можуть долучитися до державної системи ППО для захисту енергетики, зв’язку та транспорту. Групи ППО діятимуть під керівництвом військового командування, а підприємства можуть закуповувати або отримувати засоби ППО.
Основні перешкоди для бізнесу в Україні включають брак робочої сили (59%), небезпеку роботи (49%), та зростання цін на сировину (47%). Відключення світла, перебої з водо- та теплопостачанням стали значною проблемою для 19% підприємств у жовтні