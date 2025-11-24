На яку суму набрав кредитів бізнес України?

З початку використання інструменту державних гарантій у грудні 2020 року видано 51 202 кредити на загальну суму 165,5 мільярдів гривень, пише 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.

У жовтні підприємці отримали 560 кредитів на понад 2 мільярди гривень. За кількістю оформлених кредитів лідирують такі банки:

"Приватбанк" – 14 830 кредитів на загальну суму 21,4 мільярд гривень;

"Ощадбанк" – 3 313 кредитів на 12,1 мільярдів гривень;

"Укргазбанк" – 1 018 кредитів на 10,4 мільярдів гривень;

"ПУМБ" – 727 кредитів на 8,6 мільярдів гривень;

"Укрексімбанк" – 526 кредитів на 8,1 мільярдів гривень.

У яких містах і який бізнес брав найбільше кредитів?

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 725 кредитів на загальну суму 10,6 мільярдів гривень, а також у таких регіонах:

Дніпропетровській області – 1 937 кредитів на 6,3 мільярдів гривень;

Львівській – 1 766 кредитів на 5,8 мільярдів гривень;

Харківській – 937 кредитів на 5,5 мільярдів гривень;

Київській – 1 497 кредитів на близько 4,9 мільярди гривень;

Одеській – 1 443 кредити на 4,3 мільярди гривень.

За сферами бізнесу найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство – 4 396 кредитів на загальну суму 27,9 мільярдів гривень;

переробна промисловість – 4 849 кредитів на 23,1 мільярди гривень;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 423 кредити на 19,7 мільярдів гривень;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 162 кредити на 2,4 мільярди гривень;

будівництво – 777 кредитів на 1,9 мільярда гривень.

