Як ППО зможе захистити бізнес?

Експертиментальний проєкт дозволить залучати підприємства до формування груп ППО під керівництвом військового командування, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури – підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери.

Також участь у проєкті відкрита для бізнесу, який має необхідні ресурси та дотримується вимог безпеки. Захист підприємств відбуватиметься наступним чином:

групи ППО діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;

керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;

підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО;

до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

По чому найбільше б'є Росія?

Масований обстріл 19 листопада знову продемонстрував, що Росія змінює тактику ударів по енергосистемі України: замість масштабних атак по всій країні ворог дедалі частіше б’є локально, зосереджуючись на окремих регіонах, пише 24 Канал.

Насамперед були пошкоджені об'єкти оператора системи розподілу. Також ймовірно, що атакувалися ще й об'єкти генерації.

Теперішня мета Росії – розділити українську енергосистему на окремі "острівки". Річ у тім, що у такому випадку важче контролювати ситуацію в системі.

Також упродовж останніх тижнів Росія почала атакувати залізничну інфраструктуру України. Ворог намагається вдосконалити власні безпілотники, аби вони могли на ходу бити по поїздах. Все це робиться задля того, щоб ускладнити українську логістику.

Система ППО в Україні