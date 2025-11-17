Про це французький лідер Еммануель Макрон заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським щодо підписання історичної угоди між Україною та Францією, пише 24 Канал.

Що Макрон каже про нові системи ППО для України?

Еммануель Макрон заявив, що оборонна угода між Україною і Францією передбачає постачання перспективних систем ППО SAMP/T, які зараз проходять модернізацію.

Щодо придбання нових систем проти повітряної оборони SAMP/Т останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнутою в Україні,

– сказав французький політик.

Він зауважив, що Україна першою отримає поліпшені системи, раніше за Францію. За словами Макрона, Київ знає характеристики цієї системи, але тепер це будуть нові посилені характеристики.

Своєю чергою, Президент України підкреслив, що системи SAMP/T будуть використовувати проти балістики російських окупантів. Він наголосив, що не може розкрити дати постачання цього продукту.

Які нові заяви про Україну зробив Еммануель Макрон?