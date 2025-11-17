Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским о подписании исторического соглашения между Украиной и Францией, пишет 24 Канал.

Что Макрон говорит о новых системах ПВО для Украины?

Эммануэль Макрон заявил, что оборонное соглашение между Украиной и Францией предусматривает поставку перспективных систем ПВО SAMP/T, которые сейчас проходят модернизацию.

Относительно приобретения новых систем против воздушной обороны SAMP/Т последнего поколения. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что эта именно разработка сможет быть первой развернутой в Украине,

– сказал французский политик.

Он отметил, что Украина первой получит улучшенные системы, раньше Франции. По словам Макрона, Киев знает характеристики этой системы, но теперь это будут новые усиленные характеристики.

В свою очередь, Президент Украины подчеркнул, что системы SAMP/T будут использовать против баллистики российских оккупантов. Он отметил, что не может раскрыть даты поставки этого продукта.

Какие новые заявления об Украине сделал Эммануэль Макрон?