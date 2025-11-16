Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, может ли коррупционный скандал повлиять на поддержку Украины со стороны союзников. Также послы стран "Большой семерки" приветствуют сотрудничество и поддержку Владимиром Зеленским независимого расследования НАБУ и САП по коррупции в украинской энергетике. Они рассчитывают, что Киев продолжит усилия по борьбе с коррупцией, что является "ключом к евроатлантической интеграции страны".

К теме Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Продолжится ли поддержка Украины после миндичгейта?

Пендзин обратил внимание на то, что партнеры Украины осторожно высказываются по поводу скандала. Потому что никаких коррупционных проявлений с макрофинансовой, с военно-технической помощью Украине на сегодня в информационном пространстве нет.

Коррупционные процессы, которые сейчас обсуждаются, происходили за счет внутренних корпоративных средств Энергоатома. Государство не дополучило огромного количества налогов, которые не пошли на войну, потому что именно они формируют на сегодняшние расходы по безопасности и обороне.

Однако это – корпоративные финансы Энергоатома. Это не макрофинансовая помощь наших партнеров, которая очень жестко и очень четко контролируется на предметы целевого использования,

– подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Поэтому, когда речь идет о последствиях скандала в Энергоатоме и об осторожной реакции партнеров, то важно учитывать тот момент, что коррупционные процессы не коснулись тех средств, которые предоставляют Украине партнеры. Они касались, как отметил Пендзин, внутренних финансов украинской естественной монополии государственного предприятия.

"Относительно партнеров Украины, я настроен вполне оптимистично, потому что отзывы европейских чиновников были даже положительными. Например, чего стоит заявление, что наличие таких антикоррупционных скандалов свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине работают достаточно эффективно", – подчеркнул Олег Пендзин.

К слову. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье считает, что разоблачение коррупции в Украине свидетельствует о том, что в государстве "действуют и функционируют антикоррупционные органы". Он напомнил, что борьба с коррупцией является важным условием для страны, стремящейся стать частью ЕС.

Он добавил, что не ожидает очень мощных последствий по ситуации в Энергоатоме. Разве что венгерский премьер Виктор Орбан выразит негативное отношение. Однако это для него не впервые.

Как реагируют союзники Украины на коррупционный скандал в энергетике?