Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председательство группы послов стран G7 в Украине.

К теме Активы Миндича передадут АРМА: что будет с его долей в "Квартал 95"

Что говорят в G7 о "пленках Миндича"?

Послы стран "Большой семерки" заявили, что приветствуют сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике. Дипломаты также напомнили о важном пункте в евроатлантическом движении, который Украина должна выполнять.

Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны,

– сказали в G7.

В "Большой семерке" также отметили, что продолжают поддерживать энергетическую устойчивость Украины на фоне массированных атак России, которые происходят почти непрерывно.

Что известно о деле о масштабной коррупции в украинской энергетике?