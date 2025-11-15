Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головування групи послів країн G7 в Україні.
Що кажуть у G7 про "плівки Міндіча"?
Посли країн "Великої сімки" заявили, що вітають співпрацю та підтримку президентом Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці. Дипломати також нагадали про важливий пункт у євроатлантичному русі, який Україна має виконувати.
Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни,
– сказали у G7.
У "Великій сімці" також зазначили, що продовжують підтримувати енергетичну стійкість України на тлі масованих атак Росії, які відбуваються майже безперервно.
Що відомо про справу щодо масштабної корупції в українській енергетиці?
10 листопада стало відомо, що НАБУ і САП проводять масштабну операцію щодо викриття корупції у сфері української енергетики. Учасники угруповання побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", а також відмивання коштів у так званій "пральні".
Згодом НАБУ оприлюднило плівки, на яких зафіксовані розмови фігурантів корупційної схеми. Серед них вдалося ідентифікувати співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, міністра юстиції та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова. Усі вони мали цікаві прізвиська на цих записах для конспірації: "Карлсон", "Професор" та "Че Гевара".
Пізніше в бюро зазначили, що підозрюваними у справі є 7 осіб: бізнесмен, якого слідство вважає керівником злочинної організації, ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому та четверо "працівників" бек-офісу з легалізації коштів. Затримані наразі п'ятеро, частині з них суд уже обрав запобіжні заходи.
На тлі цього скандалу прем'єрка Юлія Свириденко оголосила, що Енергоатом буде перезапущено. Також уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії.
Володимир Зеленський після того, як стали відомі деталі розслідування, запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами операції. Також президент закликав подати у відставку Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук.
Відомо, що Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до того, як правоохоронці почали обшуки у його домівках. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів у коментарі 24 Каналу, що бізнесмен перетнув кордон на законних підставах через наявність трьох неповнолітніх дітей.