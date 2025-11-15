Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву нардепа від "Слуги Народу" Микити Потураєва в ефірі "Радіо Свобода".
Що сказав нардеп про санкції проти Міндіча?
Потураєв прокоментував версію деяких депутатів, що рішення про санкції проти Міндіча як громадянина Ізраїлю може нібито "виводити з-під удару" його як громадянина України.
Це він назвав абсурдним.
Це якась хвора уява має бути, тому що всі активи Міндіча тут під санкціями. І всі вони переїдуть в АРМА,
– наголосив нардеп.
У тому числі йдеться про "Квартал 95". За даними Opendatabot, уже підсанкційний бізнесмен Міндіч володіє 50% студії.
Отже, половина усіх цих активів перейде державі.
Що відомо про санкції проти Міндіча?
Президент Зеленський на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці 13 листопада ввів у дію санкції проти Тимура Міндіча, а також Олександра Цукермана.
Обоє у документах зазначені як громадяни Ізраїлю.
В ОП пояснили, що санкції через іноземне громадянство запрацюють швидше та масштабніше.
Проти фігурантів було застосовано всі основні види блокуючих санкцій, окрім заборон пов'язаних із в'їздом на територію України.