Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву нардепа від "Слуги Народу" Микити Потураєва в ефірі "Радіо Свобода".

Що сказав нардеп про санкції проти Міндіча?

Потураєв прокоментував версію деяких депутатів, що рішення про санкції проти Міндіча як громадянина Ізраїлю може нібито "виводити з-під удару" його як громадянина України.

Це він назвав абсурдним.

Це якась хвора уява має бути, тому що всі активи Міндіча тут під санкціями. І всі вони переїдуть в АРМА,

– наголосив нардеп.

У тому числі йдеться про "Квартал 95". За даними Opendatabot, уже підсанкційний бізнесмен Міндіч володіє 50% студії.

Отже, половина усіх цих активів перейде державі.

Що відомо про санкції проти Міндіча?