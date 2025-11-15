Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева в эфире "Радио Свобода".
Что сказал нардеп о санкциях против Миндича?
Потураев прокомментировал версию некоторых депутатов, что решение о санкциях против Миндича как гражданина Израиля может якобы "выводить из-под удара" его как гражданина Украины.
Это он назвал абсурдным.
Это какое-то больное воображение должно быть, потому что все активы Миндича здесь под санкциями. И все они переедут в АРМА,
– подчеркнул нардеп.
В том числе речь идет о "Квартале 95". По данным Opendatabot, уже подсанкционный бизнесмен Миндич владеет 50% студии.
Итак, половина всех этих активов перейдет государству.
Что известно о санкциях против Миндича?
Президент Зеленский на фоне громкого коррупционного скандала в энергетике 13 ноября ввел в действие санкции против Тимура Миндича, а также Александра Цукермана.
Оба в документах указаны как граждане Израиля.
В ОП объяснили, что санкции из-за иностранного гражданства заработают быстрее и масштабнее.
Против фигурантов были применены все основные виды блокирующих санкций, кроме запретов связанных с въездом на территорию Украины.