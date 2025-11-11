Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что известно о перезапуске "Энергоатома"?

Премьер-министр рассказала, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета компании.

В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании,

– объяснила Свириденко.

Она также подчеркнула, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.

"Задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", – сказала руководительница украинского правительства.