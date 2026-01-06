Графики будут действовать во всех регионах. О том, как будут выключать свет в Украине 7 января рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Какими будут отключения?
Энергетики отмечают, что в среду, 7 января во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленных потребителей также будут вводить ограничения.
В Укрэнерго подчеркивают, что причиной таких мер являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В то же время ситуация в системе может меняться.
Заметьте! Время и объем применения отключений по вашему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!,
– призывают энергетики.
Что известно о последствиях вражеских обстрелов энергетики?
На днях вооруженные силы России нанесли удары по энергетической инфраструктуре сразу в нескольких регионах Украины. В результате атаки город Славутич был полностью обесточен. Ремонтные бригады вынужденно работали прямо под угрозой новых обстрелов.
2 января российские войска осуществили обстрел объекта тепловой генерации в Херсоне, что создало угрозу перебоев в подаче тепла. Также тогда без электроэнергии осталась часть Днепровского района.
В новогоднюю ночь российские обстрелы энергообъектов в ряде областей вызвали массовые отключения света для большого количества потребителей.