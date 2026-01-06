Графіки діятимуть в усіх регіонах. Про те, як вимикатимуть світло в Україні 7 січня розповідає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Читайте також У трьох областях України ввели аварійні відключення світла

Якими будуть відключення?

Енергетики зазначають, що в середу, 7 січня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів також вводитимуть обмеження.

В Укренерго підкреслюють, що причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Водночас ситуація в системі може змінюватись.

Зауважте! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!,

– закликають енергетики.

Цікаво! Українці, які знайшли прихисток у Берліні, організували для місцевої громади так званий "пункт незламності" під час чотириденного знеструмлення міста. Блекаут став наслідком навмисного підпалу кабельних мереж на електростанції.

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів енергетики?