Він відкрився на базі центру допомоги мігрантам з України. Про уе повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Як українці у Берліні "центр незламності" відкривали?
Українка Оксана Орел, представниця української громади в комітеті з питань міграції та інтеграції при районній адміністрації, переїхала до Берліна разом із донькою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Разом з іншими українськими біженцями вона створила українсько-німецький центр AdlerA e.V., який займається допомогою мігрантам з України в адаптації. Після початку блекауту центр почав виконувати ще й функцію "пункту незламності" для місцевих мешканців.
Будівля центру розташована в районі Штегліц-Целендорф, де й сталося відключення світла, однак трансформаторна підстанція закладу під’єднана до іншої лінії електропередач.
"До нас також приходять люди, які проживають в багатоквартирних будинках. У них електроплити й електробойлери. По суті, вони не можуть навіть гарячого чаю зробити вдома. Ми сказали, що вони можуть приносити термоси, окріп додому", – розповідає Оксана.
За її словами, "пункт незламності" відкрили не лише як жест вдячності за підтримку українців, а й щоб поділитися власним досвідом життя під час відключень електроенергії.
"Ми говоримо: "Нічого страшного, що декілька днів не буде світла – в Україні теж є відключення. Все налагодиться". Наш досвід тут, на мою думку, дуже важливий", – зазначає вона.
Оксана додає, що для німців такі відключення стали серйозним стресом, адже зазвичай про планові роботи повідомляють за кілька тижнів. У цьому ж випадку мешканців не попередили, бо не працював зв’язок.
"У нас простіше: вмикається сирена і ми знаємо, що це тривога. А тут і ховатися не потрібно, нікуди тікати — але люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже росія на нас наступає", – розповіла Оксана.
Що відомо про блекаут у Берліні?
У південно-західній частині Берліна від ранку 3 січня знеструмлені близько 50 тисяч домогосподарств та понад 2000 підприємств. Причиною аварії стало загоряння кабельного мосту.
За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох може тривати до 8 січня.
Анархістська група "Вулкан" взяла на себе відповідальність за масштабний блекаут у Берліні. Вона назвала диверсію "політичною акцією" та заявила, що метою було не нашкодити населенню, а промисловості викопного палива.