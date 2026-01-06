Він відкрився на базі центру допомоги мігрантам з України. Про уе повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Як українці у Берліні "центр незламності" відкривали?

Українка Оксана Орел, представниця української громади в комітеті з питань міграції та інтеграції при районній адміністрації, переїхала до Берліна разом із донькою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Разом з іншими українськими біженцями вона створила українсько-німецький центр AdlerA e.V., який займається допомогою мігрантам з України в адаптації. Після початку блекауту центр почав виконувати ще й функцію "пункту незламності" для місцевих мешканців.

Будівля центру розташована в районі Штегліц-Целендорф, де й сталося відключення світла, однак трансформаторна підстанція закладу під’єднана до іншої лінії електропередач.

"До нас також приходять люди, які проживають в багатоквартирних будинках. У них електроплити й електробойлери. По суті, вони не можуть навіть гарячого чаю зробити вдома. Ми сказали, що вони можуть приносити термоси, окріп додому", – розповідає Оксана.

За її словами, "пункт незламності" відкрили не лише як жест вдячності за підтримку українців, а й щоб поділитися власним досвідом життя під час відключень електроенергії.

"Ми говоримо: "Нічого страшного, що декілька днів не буде світла – в Україні теж є відключення. Все налагодиться". Наш досвід тут, на мою думку, дуже важливий", – зазначає вона.

Оксана додає, що для німців такі відключення стали серйозним стресом, адже зазвичай про планові роботи повідомляють за кілька тижнів. У цьому ж випадку мешканців не попередили, бо не працював зв’язок.

"У нас простіше: вмикається сирена і ми знаємо, що це тривога. А тут і ховатися не потрібно, нікуди тікати — але люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже росія на нас наступає", – розповіла Оксана.

