Блекаут там може тривати аж до 8 січня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Що відомо про блекаут в Берліні?

За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох може тривати до 8 січня. Причина затримки – складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал "Тельтов".

Однак оператор сподівається з вечора суботи відновити електропостачання для приблизно 10 тисяч домогосподарств за рахунок використання інших ділянок мережі.

Поки що причина пожежі є невстановленою. В поліції кажуть, що розслідування ведеться за підозрою у навмисному підпалі.

Берлінський орган державної безпеки отримав лист із взяттям відповідальності за інцидент. "Наші колеги наразі перевіряють автентичність цього листа", – зазначили у поліції.

У Stromnetz Berlin вказали, що через значні пошкодження ремонт кабелів "триватиме дуже довго".

В компанії розраховують на повне відновлення електропостачання для всіх споживачів до четверга, 8 січня, після обіду.

Правоохоронці також інформували, що через відключення світла можуть бути порушені мобільний і стаціонарний зв’язок. У термінових випадках людям радять звертатися до поліції або йти до найближчого відділку чи пожежної частини.

За масштабами цей випадок порівнюють з подібним у вересні на південному сході Берліна, коли без світла також залишилися близько 50 тисяч споживачів. Тоді причиною був політично мотивований підпал двох опор ліній електропередачі.

