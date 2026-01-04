Блекаут там може тривати аж до 8 січня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Що відомо про блекаут в Берліні?
За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох може тривати до 8 січня. Причина затримки – складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал "Тельтов".
Однак оператор сподівається з вечора суботи відновити електропостачання для приблизно 10 тисяч домогосподарств за рахунок використання інших ділянок мережі.
Поки що причина пожежі є невстановленою. В поліції кажуть, що розслідування ведеться за підозрою у навмисному підпалі.
Берлінський орган державної безпеки отримав лист із взяттям відповідальності за інцидент. "Наші колеги наразі перевіряють автентичність цього листа", – зазначили у поліції.
У Stromnetz Berlin вказали, що через значні пошкодження ремонт кабелів "триватиме дуже довго".
В компанії розраховують на повне відновлення електропостачання для всіх споживачів до четверга, 8 січня, після обіду.
Правоохоронці також інформували, що через відключення світла можуть бути порушені мобільний і стаціонарний зв’язок. У термінових випадках людям радять звертатися до поліції або йти до найближчого відділку чи пожежної частини.
За масштабами цей випадок порівнюють з подібним у вересні на південному сході Берліна, коли без світла також залишилися близько 50 тисяч споживачів. Тоді причиною був політично мотивований підпал двох опор ліній електропередачі.
Інші випадки
У Сан-Франциско наприкінці грудня минулого року стався блекаут. Тоді було знеструмлено 130 000 будинків і підприємств.
Також у квітні 2025 року в декількох європейських країнах також сталися масові відключення електроенергії. Блекаут охопив Іспанію, Португалію та частину Франції.