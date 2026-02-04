Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для NV.

Коли буде відлига?

Вона пояснила, що ще найближчої ночі температура повітря вночі може становити від 20 до 27 градусів морозу. Дещо тепліше буде у південній частині, там очікуються коливання показників у діапазоні від 6 до 15 градусів морозу.

Далі інтенсивніше піде тепла і волога повітряна маса з південного заходу. Ці тепліші потоки середземноморського походження принесуть із собою й опади – 5 – 7 лютого сніжитиме, а подекуди й дощитиме. Для більшості українських областей це буде час відлиги,

– розповіла фахівчиня.

За її словами, найбільш імовірним дощ буде у західних, південних та центральних областях. Температура повітря з 6 по 7 лютого протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, у північній частині очікується близько 0 градусів.

Водночас метеорологиня попередила, що незадовго після цього нова хвиля похолодання прийде в Україну, тому "розслаблятися не потрібно". Вже з неділі, 8 лютого, зі Скандинавії до нас знову почне заходити холодне повітря.

"Опади у цей час припиняться, і запанує поле підвищеного тиску. Тобто 9 – 11 лютого знову буде ясна і морозна погода. Найхолодніше наступного тижня, традиційно, буде на півночі країни", – додає Наталія Голеня.

Тоді у північних областях температура повітря у нічні години становитиме від 18 до 24 градусів морозу, в інших регіонах синоптики передбачають від 7 до 16 градусів морозу. У денний час також ще утримуватимуться морози.

Так, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 10 до 16 градусів морозу у північних регіонах. Дещо тепліше, як і зазвичай, буде у південній частині країни, там передбачається від 3 до 8 градусів морозу у денний час.

Як зміниться температура цього тижня?