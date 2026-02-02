Відповідну інформацію повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для РБК-Україна.

Дивіться також В Україні буде -30: в Укргідрометцентрі назвали дату нової хвилі морозів

Коли морози послабшають?

Метеорологиня розповіла, що у ніч на 3 грудня температура повітря у Сумській та Чернігівській областях знизиться і коливатиметься в межах від 28 до 30 градусів морозу. Такий холод прийшов разом з антициклоном з півночі.

Ніч на вівторок буде найбільш холодною, після чого морози відійдуть. Так, на північному сході ще утримаються зниження до 25 градусів морозу, проте згодом температура повітря там становитиме близько 18 градусів морозу.

За її словами, вже починаючи з суботи, 7 лютого, вдень, у більшості областей України температура повітря наближатиметься до нуля або перейде в "плюс". На території Закарпаття та південних регіонів, як зазвичай, буде тепліше.

На півдні та в Закарпатті буде відчутно тепліше – до +6…+8 градусів,

– розповіла Наталія Голеня.

Але таке потепління надовго не затримається на території України. З 8 лютого протягом доби мороз перейде зі слабкого до помірного, а вже з орієнтовно 9 – 10 лютого знову очікується зниження температурних показників.

Які прогнози робили раніше?