Соответствующую информацию сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для РБК-Украина.

Когда морозы ослабнут?

Метеоролог рассказала, что в ночь на 3 декабря температура воздуха в Сумской и Черниговской областях снизится и будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов мороза. Такой холод пришел вместе с антициклоном с севера.

Ночь на вторник будет наиболее холодной, после чего морозы отойдут. Так, на северо-востоке еще удержатся снижение до 25 градусов мороза, однако впоследствии температура воздуха там составит около 18 градусов мороза.

По ее словам, уже начиная с субботы, 7 февраля, днем, в большинстве областей Украины температура воздуха будет приближаться к нулю или перейдет в "плюс". На территории Закарпатья и южных регионов, как обычно, будет теплее.

На юге и в Закарпатье будет ощутимо теплее – до +6...+8 градусов,

– рассказала Наталья Голеня.

Но такое потепление надолго не задержится на территории Украины. С 8 февраля в течение суток мороз перейдет со слабого до умеренного, а уже с ориентировочно 9 – 10 февраля снова ожидается снижение температурных показателей.

Какие прогнозы делали ранее?