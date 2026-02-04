Такую информацию сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для NV.

Когда будет оттепель?

Она объяснила, что еще ближайшей ночью температура воздуха ночью может составлять от 20 до 27 градусов мороза. Несколько теплее будет в южной части, там ожидаются колебания показателей в диапазоне от 6 до 15 градусов мороза.

Далее интенсивнее пойдет теплая и влажная воздушная масса с юго-запада. Эти теплые потоки средиземноморского происхождения принесут с собой и осадки – 5 – 7 февраля будет снежить, а иногда и дождливо. Для большинства украинских областей это будет время оттепели,

– рассказала специалист.

По ее словам, наиболее вероятным дождь будет в западных, южных и центральных областях. Температура воздуха с 6 по 7 февраля в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, в северной части ожидается около 0 градусов.

В то же время метеоролог предупредила, что вскоре после этого новая волна похолодания придет в Украину, поэтому "расслабляться не нужно". Уже с воскресенья, 8 февраля, из Скандинавии к нам снова начнет заходить холодный воздух.

"Осадки в это время прекратятся, и воцарится поле повышенного давления. То есть 9 – 11 февраля снова будет ясная и морозная погода. Холоднее всего на следующей неделе, традиционно, будет на севере страны", – добавляет Наталья Голеня.

Тогда в северных областях температура воздуха в ночные часы составит от 18 до 24 градусов мороза, в других регионах синоптики предусматривают от 7 до 16 градусов мороза. В дневное время также еще будут удерживаться морозы.

Так, течение дня столбики термометров покажут от 10 до 16 градусов мороза в северных регионах. Несколько теплее, как и обычно, будет в южной части страны, там предполагается от 3 до 8 градусов мороза в дневное время.

Как изменится температура на этой неделе?