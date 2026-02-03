Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому цього року така зима?

Наталія Птуха пояснила, що причини сильних і тривалих морозів в Україні пов’язані з кліматичними чинниками.

За її словами, в Україні зазвичай спостерігаються температури вищі за кліматичну норму, однак це не означає, що такі показники будуть постійними.

Дуже часто це просто як розхитування кліматичної системи, дисбаланс, через що можуть бути різні прояви таких холодних потоків. Тому можливі нестабільність погоди та більш різкі її прояви,

– додала синоптикиня.

Птуха також зазначила, що одним із чинників, який цього січня впливає на морозну погоду в північній півкулі та, ймовірно, буде впливати на початку лютого, є послаблення циркумполярного північного вихору над Північним полюсом.

Довідка. Циркумполярний північний вихор – це масштабна зона низького тиску, яка обертається проти годинникової стрілки навколо Північного полюса у верхній тропосфері та стратосфері. Він фактично утримує холодне арктичне повітря на Півночі.

Коли він інтенсивний, холод утримується на північних широтах, а коли слабшає, холодні маси розповсюджуються на помірні широти, до яких належить і територія України.

Якою буде погода в лютому?