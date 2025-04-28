Компанія Endesa, мадридський постачальник електроенергії, оголосила про відключення по всій країні. Що відомо про блекаути – далі у матеріалі 24 Каналу.

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В Іспанії та Португалії масштабний блекаут

Залізничне сполучення по всій Іспанії зупинилося, що вплинуло на всю мережу. Також закрито мадридський аеропорт "Барахас", що ще більше ускладнило плани подорожей.

У великих містах, включаючи Севілью, Барселону і Памплону, також спостерігаються перебої в електропостачанні, що призводить до масових збоїв у роботі. Влада працює над вирішенням ситуації в міру її розвитку.

Плани відновлення електропостачання були активовані спільно з галузевими компаніями після відключення електроенергії на півострові. Причини аналізуються, і всі ресурси спрямовуються на розв'язання проблеми,

– йдеться у повідомленні іспанських електромереж Red Eléctrica.

Тим часом у Лісабоні перестало працювати метро. Повідомляється, що телекомунікаційні мережі та транспортні послуги також постраждали.

Відзначають, що збій поширився і на певні райони Франції.

Наразі ще не встановили причину масштабного відключення електроенергії, що зачепило численні райони. Хоча кібератака не виключається, розслідування триває.

При цьому влада просить жителів не дзвонити в екстрені служби для отримання інформації, оскільки телефонні центри вже переповнені дзвінками.