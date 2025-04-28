Компания Endesa, мадридский поставщик электроэнергии, объявила об отключении по всей стране. Что известно о блэкаутах – далее в материале 24 Канала.

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В Испании и Португалии масштабный блэкаут

Железнодорожное сообщение по всей Испании остановилось, что повлияло на всю сеть. Также закрыт мадридский аэропорт "Барахас", что еще больше усложнило планы путешествий.

В крупных городах, включая Севилью, Барселону и Памплону, также наблюдаются перебои в электроснабжении, что приводит к массовым сбоям в работе. Власти работают над решением ситуации по мере ее развития.

Планы восстановления электроснабжения были активированы совместно с отраслевыми компаниями после отключения электроэнергии на полуострове. Причины анализируются, и все ресурсы направляются на решение проблемы,

– говорится в сообщении испанских электросетей Red Eléctrica.

Между тем в Лиссабоне перестало работать метро. Сообщается, что телекоммуникационные сети и транспортные услуги также пострадали.

Отмечают, что сбой распространился и на определенные районы Франции.

Пока еще не установили причину масштабного отключения электроэнергии, что задело многочисленные районы. Хотя кибератака не исключается, расследование пока продолжается.

При этом власти просят жителей не звонить в экстренные службы для получения информации, поскольку телефонные центры уже переполнены звонками.