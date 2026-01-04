Блэкаут там может продлиться вплоть до 8 января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Что известно о блэкауте в Берлине?

По словам оператора Stromnetz Berlin, восстановление электроснабжения в юго-западных районах города для многих может продлиться до 8 января. Причина задержки – сложность строительства временных линий после пожара на кабельном мосту через канал "Тельтов".

Однако оператор надеется с вечера субботы восстановить электроснабжение для примерно 10 тысяч домохозяйств за счет использования других участков сети.

Пока что причина пожара является неустановленной. В полиции говорят, что расследование ведется по подозрению в умышленном поджоге.

Берлинский орган государственной безопасности получил письмо с взятием ответственности за инцидент. "Наши коллеги сейчас проверяют подлинность этого письма", – отметили в полиции.

В Stromnetz Berlin указали, что из-за значительных повреждений ремонт кабелей "продлится очень долго".

В компании рассчитывают на полное восстановление электроснабжения для всех потребителей до четверга, 8 января, после обеда.

Правоохранители также информировали, что из-за отключения света могут быть нарушены мобильная и стационарная связь. В срочных случаях людям советуют обращаться в полицию или идти в ближайшее отделение или пожарную часть.

По масштабам этот случай сравнивают с подобным в сентябре на юго-востоке Берлина, когда без света также остались около 50 тысяч потребителей. Тогда причиной был политически мотивированный поджог двух опор линий электропередачи.

