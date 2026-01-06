Про це пише 24 Канал з посиланням на Полтаваобленерго, Сумиобленерго та Харківобленерго.
В яких областях застосували аварійні відключення?
У вівторок 6 січня споживачі у Полтавській, Сумській та Харківській областях залишилися без енергопостачання. В регіонах ввели графіки аварійних відключень. Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об'єкти енергетики.
У Полтавській області обмеження застосували з 9:37. На Сумщині аварійні відключення діють для 5 черг споживачів. У Харківській області продовжують одночасно діяти графіки погодинних відключень.
У своїх повідомлення обленерго зазначили, що термінові відключення будуть скасовані після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідної команди від Укренерго.
Що відомо про останні атаки на енергосистему України?
5 січня Росія атакувала Харків, завдавши п'ять ракетних ударів по інфраструктурі міста. Атака викликала серйозні пошкодження, зокрема у промисловій зоні Слобідського району та пошкодила енергетичний об'єкт.
Уночі 5 січня російська армія завдала удару по Київській області. Загинув один загиблий, пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий будинок, Славутич залишився без світла.
Російські війська обстріляли об'єкт теплогенерації у Херсоні 2 січня, що призвело до перебоїв з опаленням. Окрім того, частина Дніпровського району залишилася без електропостачання.