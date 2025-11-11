Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление наблюдательного совета АО НАЭК "Энергоатом".
Что в Энергоатоме говорят об обвинениях в коррупции?
Наблюдательный совет заявил, что относится серьезно к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками Энергоатома.
Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти,
– заверили в Энергоатоме.
В компании созовут специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать:
- инициирование независимой проверки соответствующих операций,
- комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.
Что известно об операции "Мидас"?
Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября обнародовали заявление, в котором сообщили о том, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Работа по разоблачению преступной организации продолжалась 15 месяцев. Участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК" Энергоатом ".
Следователи проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и на территории предприятия "Энергоатом".