Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление наблюдательного совета АО НАЭК "Энергоатом".

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Что в Энергоатоме говорят об обвинениях в коррупции?

Наблюдательный совет заявил, что относится серьезно к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками Энергоатома.

Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти,

– заверили в Энергоатоме.

В компании созовут специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать:

инициирование независимой проверки соответствующих операций,

комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.

Что известно об операции "Мидас"?