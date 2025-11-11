Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційну заяву наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом".
Що в Енергоатомі кажуть про звинувачення у корупції?
Наглядова рада заявила, що ставиться серйозно до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками Енергоатому.
Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади,
– запевнили в Енергоатомі.
У компанії скличуть спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме:
- ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій,
- комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.
Що відомо про операцію "Мідас"?
Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада оприлюднили заяву, у якій повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
Робота з викриття злочинної організації тривала 15 місяців. Учасники групи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ"НАЕК "Енергоатом".
Слідчі проводили обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка та на території підприємства "Енергоатом".