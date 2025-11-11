Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційну заяву наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом".

Що в Енергоатомі кажуть про звинувачення у корупції?

Наглядова рада заявила, що ставиться серйозно до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками Енергоатому.

Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади,

– запевнили в Енергоатомі.

У компанії скличуть спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме:

ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій,

комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

Що відомо про операцію "Мідас"?