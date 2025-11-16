Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, чи може корупційний скандал вплинути на підтримку України з боку союзників. Також посли країн "Великої сімки" вітають співпрацю та підтримку Володимиром Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в українській енергетиці. Вони розраховують, що Київ продовжить зусилля щодо боротьби з корупцією, що є "ключем до євроатлантичної інтеграції країни".

До теми Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Чи продовжиться підтримка України після міндічгейту?

Пендзин звернув увагу на те, що партнери України обережно висловлюються з приводу скандалу. Тому що жодних корупційних проявів з макрофінансовою, з воєнно-технічною допомогою Україні на сьогодні в інформаційному просторі немає.

Корупційні процеси, за його словами, які зараз обговорюються, відбувалися за рахунок внутрішніх корпоративних коштів Енергоатому. Держава не доотримала величезної кількості податків, які не пішли на війну, тому що саме вони формують на сьогодні витрати з безпеки та оборони.

Проте це – корпоративні фінанси Енергоатому. Це не є макрофінансова допомога наших партнерів, яка дуже жорстко і дуже чітко контролюється на предмет цільового використання,

– підкреслив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Тому, коли йдеться про наслідки скандалу в Енергоатомі та про обережну реакцію партнерів, то важливо враховувати той момент, що корупційні процеси не торкнулися тих коштів, які надають Україні союзники. Вони стосувалися, як зазначив Пендзин, внутрішніх фінансів української природної монополії державного підприємства.

"Щодо партнерів України, я налаштований цілком оптимістично, тому що відгуки європейських чиновників були навіть позитивними. Наприклад, чого вартує заява, що наявність таких антикорупційних скандалів свідчать про то, що антикорупційні органи в Україні працюють достатньо ефективно", – підкреслив Олег Пендзин.

До слова. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє вважає, що викриття корупції в Україні свідчить про те, що в державі "діють і функціонують антикорупційні органи". Він нагадав, що боротьба з корупцією є важливою умовою для країни, що прагне стати частиною ЄС.

Він додав, що не очікує дуже потужних наслідків щодо ситуації в Енергоатомі. Хіба що угорський прем'єр Віктор Орбан висловить негативне ставлення. Однак це для нього не вперше.

Як реагують союзники України на корупційний скандал в енергетиці?