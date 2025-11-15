Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Какую позицию высказали итальянские министры?
На фоне громкого коррупционного скандала в энергетике в Украине вице-премьер-министр Италии и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини выразил сомнения относительно необходимости дальнейшей поддержки Киева.
Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые втянуто украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции,
– заявил он.
По его мнению, эту проблему не решит и передача большего количества вооружений. По его словам, из-за "продвижения российских войск" и коррупции, в интересах всех, а прежде всего Украины остановить войну.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, комментируя такое заявление, назвал "абсурдным" возможное прекращение помощи Украине со стороны Италии. По его мнению, коррупционный скандал не должен влиять на население.
"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", – объяснил он.
Как Европа реагирует на коррупционный скандал?
Ранее послы стран "Большой семерки" сделали заявление относительно операции "Мидас" и дела Тимура Миндича. Дипломаты приветствовали поддержку руководством Украины независимого расследования независимых НАБУ и САП.
Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что Берлин, по-прежнему, доверяет Украине и Зеленскому, но добавил, что федеральное правительство "теперь очень внимательно будет следить за развитием событий".
Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала подобный скандал "чрезвычайно досадным" и призвала Киев серьезно отнестись к этому расследованию.