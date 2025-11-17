Про це передає 24 Канал з посиланням на трансляцію.
Що відомо про історичну угоду між Україною та Францією?
Франція допомагає і в енергетиці, відновленні критичної інфраструктури, гуманітарному секторі – не тільки у військовому плані. А ще мова про фінансову підтримку України. Ми підсилимо наші можливості з виробництва на українській території. Ця угода – доказ нашого бажання підтримувати Україну. Україна отримає 100 літаків з повним озброєнням. Макрон заявив, що у 2026 році на території України можуть розмістити "нові системи оборони". Ми підтримали декларацію про збільшення підтримки озброєнь, потрібних Україні. Треба посилити українську армію. Мова про літаки "Міраж" та інше обладнання, – Макрон. Франція підтримує Україну з першого дня війни. Росія не погоджується зупиняти війну, хоча для перемир'я все готове. Вона цинічно атакує цивільну інфраструктуру України. Україна готова до перемир'я з травня 2025-го.
Макрон про Rafale
Ми говоримо про новий етап – налагодження виробництва озброєнь
Росія обрала продовжувати війну, – Макрон
Сторони парафують тексти угод між Україною та Францією
