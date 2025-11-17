Про це передає 24 Канал з посиланням на трансляцію.

Що відомо про історичну угоду між Україною та Францією?

14:28, 17 листопада

Франція допомагає і в енергетиці, відновленні критичної інфраструктури, гуманітарному секторі – не тільки у військовому плані.

А ще мова про фінансову підтримку України.

14:25, 17 листопада

Ми підсилимо наші можливості з виробництва на українській території. Ця угода – доказ нашого бажання підтримувати Україну.

14:21, 17 листопада

Макрон про Rafale

Україна отримає 100 літаків з повним озброєнням.

14:20, 17 листопада

Макрон заявив, що у 2026 році на території України можуть розмістити "нові системи оборони".

14:18, 17 листопада

Ми говоримо про новий етап – налагодження виробництва озброєнь

  • Треба надати Україні таке озброєння, яке б відбило бажання Росії нападати.
  • Україна – важливий ланцюг в обороні Європи.
  • Слід виробляти дрони – перехоплювачі "Шахедів".
14:15, 17 листопада

Ми підтримали декларацію про збільшення підтримки озброєнь, потрібних Україні. Треба посилити українську армію. Мова про літаки "Міраж" та інше обладнання, – Макрон.

14:13, 17 листопада

Росія обрала продовжувати війну, – Макрон

Франція підтримує Україну з першого дня війни.

Росія не погоджується зупиняти війну, хоча для перемир'я все готове. Вона цинічно атакує цивільну інфраструктуру України.

Україна готова до перемир'я з травня 2025-го.

14:08, 17 листопада

Сторони парафують тексти угод між Україною та Францією