Офіс президент оприлюднив відео зустрічі Володимира Зеленського у Франції. Коли український лідер вийшов з автомобіля, на нього чекав французький колега, передає 24 Канал.

Що відомо про візит Зеленського у Францію?

Потім обидва політики послухали спершу український гімн у виконанні військового оркестру, а потім і гімн Франції.

Як Зеленського зустріли французи: дивіться відео

Як пише Reuters, під час цієї зустрічі Володимир Зеленський розраховує укласти з Еммануелем Макроном угоду щодо посилення "довгострокових оборонних спроможностей України".

Раніше глава держави вже анонсував майбутню угоду, назвавши її "історичною". Вона, за словами президента, спрямована на посилення української бойові авіації, ППО тощо.

Як зауважує видання, Париж розглядає 10-річну угоду у сфері стратегічної авіації. Україна, ймовірно, отримає багатоцільові винищувачі Rafale, частина з яких може надійти зі складів Франції. Під час візиту також можуть погодити постачання систем ППО SAMP/T, ракет і засобів боротьби з дронами. Поки невідомо, як фінансуватимуть ці угоди.

