Також Франція передасть Україні додаткові ракети Aster. Про це повідомив Еммануель Макрон під час онлайн-засідання "коаліції охочих" 24 жовтня, передає 24 Канал із посиланням на Lemonde.

Що відомо про передачу Україні зброї від Франції?

У найближчі дні ми передамо додаткові ракети Aster, запустимо нові програми підготовки та надамо нові літаки Mirage,

– оголосив президент Франції.

Він заявив, що європейські союзники мають продовжувати зусилля щодо підтримки України та посилювати тиск на Росію.

Довідка: Ракети Aster 15 і Aster 30, спільно розроблені Францією та Італією, використовуються у системі SAMP/T MAMBA – французько-італійському комплексі протиповітряної оборони, подібному до американського Patriot. Обидві країни вже передали Україні певну кількість таких ракет для ППО, і Київ просить про додаткові постачання.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Франція передала три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних – зокрема через необхідність додаткової підготовки українських пілотів. Один із цих літаків було збито в липні.

Зауважимо, що Mirage 2000-5 можуть використовувати авіабомби AASM Hammer та ракети MICA, а також, можливо, ракети SCALP-EG. Ці літаки здатні виконувати завдання, відмінні від F-16, зокрема пробивати ворожу ППО та завдавати ударів по наземних цілях.

Які останні новини щодо військової допомоги Україні від союзників?