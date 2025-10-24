Також Франція передасть Україні додаткові ракети Aster. Про це повідомив Еммануель Макрон під час онлайн-засідання "коаліції охочих" 24 жовтня, передає 24 Канал із посиланням на Lemonde.
Що відомо про передачу Україні зброї від Франції?
У найближчі дні ми передамо додаткові ракети Aster, запустимо нові програми підготовки та надамо нові літаки Mirage,
– оголосив президент Франції.
Він заявив, що європейські союзники мають продовжувати зусилля щодо підтримки України та посилювати тиск на Росію.
Довідка: Ракети Aster 15 і Aster 30, спільно розроблені Францією та Італією, використовуються у системі SAMP/T MAMBA – французько-італійському комплексі протиповітряної оборони, подібному до американського Patriot. Обидві країни вже передали Україні певну кількість таких ракет для ППО, і Київ просить про додаткові постачання.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року Франція передала три літаки Mirage 2000 із шести обіцяних – зокрема через необхідність додаткової підготовки українських пілотів. Один із цих літаків було збито в липні.
Зауважимо, що Mirage 2000-5 можуть використовувати авіабомби AASM Hammer та ракети MICA, а також, можливо, ракети SCALP-EG. Ці літаки здатні виконувати завдання, відмінні від F-16, зокрема пробивати ворожу ППО та завдавати ударів по наземних цілях.
Які останні новини щодо військової допомоги Україні від союзників?
- Дональд Трамп заявив, що США не передають Україні ракети Tomahawk через складність їхнього опанування, яке потребує від шести місяців до року. Трамп зазначив, що США не планують навчати інші армії застосовувати Tomahawk, а запуск цих ракет силами США не розглядається.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що постачання новітніх винищувачів Gripen Україні може розпочатися через 3 роки.
- Тим часом передання F-16 для України від Бельгії залежить від розгортання в країні F-35, яке може тривати від року до півтора.