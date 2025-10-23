Про це Трамп заявив на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Ми знаємо, чого хочуть українці": Венс назвав умову для передачі Києву ракет Tomahawk

Чому США не передають "Томагавки"?

Дональд Трамп пояснив, що головна проблема передачі ракет Tomahawk Україні полягає в технічній складності.

За його словами, для цього виду озброєння потрібна величезна "крива навчання".

Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися,

– зазначив президент США.

Під час брифінгу Трамп також наголосив, що Сполучені Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk.

За словами політика, єдиний для України спосіб застосування ракет Tomahawk – це їхній запуск силами США. Однак американці цього не робитимуть, оскільки ці системи надзвичайно складні.

Довідка. США почали розробляти Tomahawk у 1970-х роках, а вперше застосували під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році. Залежно від модифікації, дальність польоту ракети сягає до 2500 кілометрів.

Яка позиція США щодо далекобійних ракет?