Путіну вдається майстерно маніпулювати Трампом і затягувати допомогу Україні. На цьому наголосив полковник армії США у відставці Річард Вільямс, колишній заступник директора підрозділу оборонних інвестицій НАТО, передає 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

Як у США реагують на відмову Трампа надавати Україні "Томагавки"?

Річард Вільямс вважає, що саме очільник Кремля переконав Дональда Трампа не передавати Україні "Томагавки". Він наголосив, що Путін може справедливо вважати себе майстром у тому, щоб переконати президента США дати йому ще трохи часу продовжувати війну, яку він фактично програє.

Полковник назвав пропозицію Зеленського – "обміняти безпілотні технології на далекобійні ракети" вкрай логічною і справедливою.

"Навіть міністр оборони Пітер Гегсет не зможе дорікнути Україні в ефективності її сучасного арсеналу безпілотників, який за 3,5 року довів інноваційну перевагу – навіть над найкращими американськими розробками", – підсумував військовий.

Відмова Трампа надати ракети Tomahawk викликала миттєву і різку реакцію як серед демократів, так і серед республіканців у Конгресі.

Сенатор-демократ Річард Блументаль закликав негайно президента негайно ухвалити двопартійний законопроєкт про санкції, прямо звинувативши Трампа у підриві оборони України.

Трамп грає на руку Путіну – свідомо затягує надання допомоги, необхідної Україні для захисту від кривавого нападу Росії,

– заявив Блументаль.

Він додав, що негайна передача Україні необхідної військової допомоги, зокрема "Томагавків", разом із ухваленням законопроєкту Грема-Блументаля про санкції паралізує військову машину Росії і прокладе шлях до миру.

Довідка: Законопроєкт, який Блументаль розробив спільно з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має широку підтримку – 85 сенаторів-співавторів – що свідчить про прагнення Конгресу посилити політику щодо Москви.

Тим часом республіканець Браян Фіцпатрік закликав Трампа проявити "таку ж стратегічну рішучість у Європі, як і на Близькому Сході".

Президент Трамп успішно врегулював конфлікт на Близькому Сході, правильно визначивши справжнього агресора – ХАМАС. Він може так само успішно врегулювати європейський конфлікт, якщо правильно визначить справжнього агресора – Путіна,

– наголосив Фіцпатрік

Що відомо про розмову Трампа і Путіна?