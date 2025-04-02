Частина Сенату, очолювана сенаторами Ліндсі Гремом, республіканцем із Південної Кароліни, та Річардом Блюменталем, демократом із Коннектикуту, 1 квітня представила двопартійний законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Росії, якщо Кремль відмовиться вести переговори про мирну угоду для припинення війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Times.

Дивіться також Ми дуже надіємося, що президент Трамп посилить санкційний тиск на Росію, – Зеленський

Демократи і республіканці хочуть тиснути на Путіна

Із 50 сенаторів-співавторів законопроєкту рівно половина є республіканцями. Це свідчить про широку двопартійну підтримку.

Домінуюча думка в Сенаті США полягає в тому, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають негайно припинитися, а в майбутньому бути стриманими,

– заявили сенатори у спільній заяві.

Сенатський законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та суб'єктів, які підтримують агресію Кремля в Україні.

Санкції будуть запроваджені, якщо мирні переговори проваляться або якщо угода буде укладена, але порушена Росією. Це може стати певною гарантією для Зеленського, який заявляв, що хоче, аби захист від нового військового вторгнення Росії був закладений в угоді. Серед можливих санкцій – 500-відсотковий тариф на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

"Вони жорсткі з певної причини", – пояснили сенатори, посилаючись на порушення Росією попередніх угод щодо суверенітету України.

"Ці санкції проти Росії готові до застосування і отримають значну двопартійну та двопалатну підтримку, якщо будуть винесені на голосування в Сенат і Палату представників", – впевнені ініціатори законопроєкту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про те, що Путін тягне час із перемовинами, та висловив готовність застосувати проти Росії санкції.