Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст з питань оборони у London Evening Standard Роберт Фокс, зауваживши на тому, які помилки допустив Путін під час візиту в Анкоридж.

Коли Трамп прийшов на свій другий президентський термін, то здавалося, що відбувся розворот США в бік Росії. Зі слів Фокса, тоді було зрозуміло, що він та його команда, хотіли поговорити з Путіним. Згодом така розмова відбулась на Алясці. Проте, за переконанням журналіста, очільник Кремля перестарався, тому що вони з Лавровим (очільником МЗС Росії) пішли з таким виглядом, наче беззаперечно перемогли.

Вони отримали те, що хотіли, а США – ні. Зараз цікаво побачити психологію двох лідерів. Вони говорять, не чуючи один одного. Путін прорахувався. Трамп вкрай розчарований тим, що той насправді не буде вести переговори ні з ним, ні тим більше з Зеленським,

– озвучив Фокс.

Путін на Алясці виглядав задоволений собою, бо він досягнув того, що майже повернувся на міжнародну арену. Згодом Лавров під час пресконференції озвучив заяви, які свідчили про те, що ніяких змін в позиції Росії не відбулося. Лунали від Кремля умови, які озвучувалися ще навесні 2022 року.

"Він принизив Трампа, хоча той в цьому не зізнався. Трамп готувався до прийому, який мав би привести до серйозних економічних обговорень, спільних проєктів. Трамп дедалі більше втомлюється від Путіна, тому що той не розмовляє, нічого не робить, веде свій наступ, який не такий успішний, як Росія заявляла", – підсумував Фокс.

