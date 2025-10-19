Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил журналист по вопросам обороны в London Evening Standard Роберт Фокс, обратив внимание на то, какие ошибки допустил Путин во время визита в Анкоридж.

Когда Трамп пришел на свой второй президентский срок, то казалось, что произошел разворот США в сторону России. По словам Фокса, тогда было понятно, что он и его команда, хотели поговорить с Путиным. Впоследствии такой разговор состоялся на Аляске. Однако, по убеждению журналиста, глава Кремля перестарался, потому что они с Лавровым (главой МИД России) ушли с таким видом, как будто безоговорочно победили.

Они получили то, что хотели, а США – нет. Сейчас интересно увидеть психологию двух лидеров. Они говорят, не слыша друг друга. Путин просчитался. Трамп крайне разочарован тем, что тот на самом деле не будет вести переговоры ни с ним, ни тем более с Зеленским,

– озвучил Фокс.

Путин на Аляске выглядел довольным собой, потому что он достиг того, что почти вернулся на международную арену. Впоследствии Лавров во время пресс-конференции озвучил заявления, которые свидетельствовали о том, что никаких изменений в позиции России не произошло. Звучали от Кремля условия, которые озвучивались еще весной 2022 года.

"Он унизил Трампа, хотя тот в этом не признался. Трамп готовился к приему, который должен был бы привести к серьезным экономическим обсуждениям, совместным проектам. Трамп все больше устает от Путина, потому что тот не разговаривает, бездельничает, ведет свое наступление, которое не такое успешное, как Россия заявляла", – подытожил Фокс.

Как проходила встреча Трампа и Путина на Аляске: